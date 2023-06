Der 45-jährige Meier steht seit 2016 als Direktor an der Spitze des Verbands der Schweizer Beherbergungsbranche, wie einer Hotelleriesuisse-Mitteilung vom Donnerstag zu entnehmen ist. Seinen Abgang begründet er mit dem Wunsch, sich beruflich weiterzuentwickeln und sich in Zukunft vermehrt auf strategische Aufgaben zu konzentrieren - innerhalb und ausserhalb der Beherbergungs- und Tourismusbranche. Die Rekrutierung der Nachfolge von Meier starte Ende des Jahres, so der Verband.