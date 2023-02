Die Hotelplan-Gruppe holt eine Frau in den Verwaltungsrat. Per Anfang März 2023 wird Anja Keckeisen neu im Aufsichtsgremium des Reisekonzerns Einsitz nehmen, wie die Migros-Tochter am Freitag mitteilte. Sie wird den zurücktretenden ehemaligen CEO von Hotelplan, Thomas Stirnimann, ersetzen.

03.02.2023 10:04