In seiner neuen Funktion nimmt Petersen auch Einsitz in die Konzernleitung von Hotelplan, wie der zur Migros-Gruppe gehörende Reiseveranstalter am Montag mitteilte. Er sei einerseits verantwortlich für die Badeferien-, Städtereisen- und Eigenanreisen-Aktivitäten der Marken Hotelplan, Migros Ferien und Vtours, andererseits für das Flugbroker-Geschäft in der Schweiz und in Deutschland, heisst es.