Insgesamt erzielte die Hotelplan Gruppe im Geschäftsjahr 2021/2022 (1. November 2021 bis 31. Oktober 2022) einen Umsatz von 1,4 Milliarden Franken, wie das Unternehmen am Donnerstag in einem Communiqué bekannt gab. Damit ist der Reisekonzern wieder in steilem Aufwind, nachdem der Umsatz im Vorjahr wegen der Pandemie auf 644,8 Millionen Franken abgestürzt war.