"Wir wissen, welchen zusätzlichen Aufwand die Reisebüros aufgrund der teilweise sehr kurzfristigen Annullationen hatten", wird nun Hotelplan-Chefin Nicole Pfammatter in der Mitteilung zitiert. Auch die Mitarbeitenden von Hotelplan hätten deshalb Überstunden leisten müssen. "Da wir die Partnerschaft mit den Reisebüros sehr schätzen, haben wir uns entschieden, die Dankesprämie der Swiss nicht nur weiterzugeben, sondern zu verdoppeln", so Pfammatter. Die Prämie wird den Angaben zufolge in den nächsten Wochen ausgezahlt.