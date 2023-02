Die britische Grossbank HSBC will den Forderungen des chinesischen Grossaktionärs Ping An Insurance nach einer Aufspaltung eine Sonderausschüttung aus dem Verkauf der Kanada-Sparte entgegensetzen. Aus dem Verkaufserlös für die Kanada-Sparte von zehn Milliarden Dollar werde die Zahlung einer Extra-Dividende in Höhe von 21 US-Cent je Aktie erwogen, teilte die grösstenteils in Asien aktive Bank am Dienstag in London mit. Diese soll ausgeschüttet werden, sobald die Transaktion abgeschlossen ist. Die HSBC hatte den Verkauf des Grossteils des kanadischen Geschäfts im November angekündigt; bis Ende 2023 soll er über die Bühne gegangen sein. Die Sonderdividende soll dann Anfang 2024 gezahlt werden.

21.02.2023 07:33