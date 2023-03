Insgesamt sind 2022 mit dem Erlös aus einer Kapitalerhöhung im Umfang von 126 Millionen Franken 21 Wohnliegenschaften mit über 660 Wohnungen zugekauft worden. Nun besteht das Immobilienportfolio aus 62 Liegenschaften mit 1850 "erstklassigen" Wohneinheiten. Man sei einer der grössten nichtkotierten Wohnfonds der Schweiz, hiess es weiter. Nun strebe die Gesellschaft bis Ende 2024 eine Kotierung an der Schweizer Börse SIX an.