Auch in Zürich wurden laut der Flughafen-Sprecherin nicht alle Flüge gestrichen, so fänden etwa die Flüge der Edelweiss nach Olbia und Catania laut Flugplan am Freitag statt. Ausserdem führte die Ferienfluggesellschaft am Morgen einen Flug nach Cagliari durch. Auch die Swiss konnte manche Flüge durchführen, wie der Webseite des Flughafens zu entnehmen ist. Komplett annulliert worden sei keine der vom Streik betroffenen Destinationen. "Die Fluglotsen hatten zwei Zeitfenster im Laufe des Tages vorgesehen, in denen Flüge stattfinden konnten", so der Sprecher des Flughafens Genf.