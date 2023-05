Ob der kombinierte Verkehr in der aktuellen Situation seine Marktposition halten und gegebenenfalls ausbauen könne, hänge in erster Linie von den verkehrspolitischen Rahmenbedingungen ab, heisst es in der Mitteilung. Trotz der aktuell schwierigen Situation will die Hupac an ihren Investitionen in Terminals, IT-Systeme und am Ausbau des Netzwerks festhalten.