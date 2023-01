Zusammen mit Kia will Hyundai in diesem Jahr die Schwelle von sieben Millionen verkauften Autos übertreffen, nachdem dieses Ziel 2021 noch verfehlt worden war. Auch will Hyundai neben neuen SUV weitere Elektromodelle einführen. Der Autobauer kündigte an, die Investitionen in diesem Jahr auf 10,5 Billionen Won (7,8 Milliarden Euro) ausbauen zu wollen. Davon seien 4,2 Billionen Won für den Bereich Forschung und Entwicklung geplant./dg/DP/mis