In den USA hatte Idorsia bereits Ende Dezember einen Zulassungsantrag bei der US-Behörde FDA eingereicht. Im Falle einer Zulassung wäre es dann das dritte zugelassene Medikament für Idorsia. Das Schlafmittel Quviviq ist bereits in den USA, der EU und der Schweiz zugelassen und Pivlaz in Japan zur Behandlung von Hirnblutungen.