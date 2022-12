Die Einstellungsbereitschaft der Unternehmen in Deutschland ist leicht gesunken. Das Ifo-Beschäftigungsbarometer erreichte im Dezember 99,5 Punkte und sank damit im Vergleich zum November um 0,1 Punkte. "Dennoch sind die Beschäftigungsaussichten für das erste Quartal 2023 positiv. Dies wird vor allem durch die Dienstleister getrieben", teilten die Münchner Wirtschaftsforscher am Mittwoch mit. Nur in der Gastronomie sei nach Weihnachten mit Entlassungen zu rechnen.

21.12.2022 09:54