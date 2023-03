Deutsche Unternehmen kommen nach Angaben des Ifo-Instituts wieder leichter an Kredite. In einer Umfrage zu Kredithürden berichteten deutlich weniger Betriebe von einer zurückhaltenden Kreditvergabe durch ihre Banken, wie die Münchner Wirtschaftsforscher am Freitag mitteilten. Der Anteil sank im Vergleich zur Umfrage im Dezember von 30 auf 22,7 Prozent. Damit liegt er allerdings immer noch höher als in den Jahren davor.

31.03.2023 09:08