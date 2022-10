"Acht Prozent sind machbar und auch nötig", sagte Gröger im Interview mit der Braunschweiger Zeitung (Samstagausgabe) angesichts voller Auftragsbücher in der Branche. Die nächsten Verhandlungen sind am Freitag in Hannover und Magdeburg angesetzt - einen Tag vor dem Ende der Friedenspflicht. Danach sind Warnstreiks möglich. Die Stimmung bei den Beschäftigten sei aufgeheizt, sagte Gröger in dem Zeitungsinterview, "deswegen dürften die ersten Warnstreiks ein deutliches Signal senden".