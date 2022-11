Im Tarifkonflikt der deutschen Metall- und Elektroindustrie setzt die IG Metall auf einen Pilotabschluss im Südwesten. Am Montagabend gab der Bundesvorstand der Gewerkschaft grünes Licht für einen Einigungsversuch im Bezirk Baden-Württemberg, der in der Vergangenheit schon häufig Vorreiter für tarifliche Lösungen gewesen ist. Die Verhandlungen sollen in fünfter Runde am Donnerstagnachmittag in Ludwigsburg beginnen.

14.11.2022 20:28