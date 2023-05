Dort werde sie an Neujahr Chefin der Ikea Foundation, wie der schwedische Möbelkonzern am Mittwoch in einem Communiqué bekannt gab. Anderen war seit Herbst 2019 Leiterin von Ikea Schweiz. Während der Coronapandemie im Jahr 2021 hat Ikea Schweiz dank der boomenden Onlinebestellungen den höchsten Umsatz in der 50-jährigen Geschichte erzielt.