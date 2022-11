Das neue Ladenformat, das es etwa bereits in New York, London und Stockholm gibt, wurde Ende September in Chur und diesen Montag in Zürich eröffnet. Auf einer kleinen Fläche - 300 m2 im Fall von Zürich - hat das Publikum die Möglichkeit, sich von einem Verkäufer beraten zu lassen. In dem Erlebnisraum mit ausgewählten Einrichtungsmodellen können sie ausserdem Möbel anfassen und im Anschluss eine Bestellung aufzugeben.