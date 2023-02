Insbesondere Berufe im Informatiksektor wurden über die vergangenen vier Jahre immer gefragter, wie die Jobplattform Indeed am Freitag mitteilte. Indeed wertete dazu die Entwicklung der Stellenausschreibungen in dieser Zeit aus, wobei nur die Jobs berücksichtigt wurden, die ein Salär über dem Schweizer Medianlohn von 80'000 Franken im Jahr bieten.