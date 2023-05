Der Fonds investiert den Angaben zufolge in Wohnliegenschaften in Schweizer Städten und deren Agglomerationen sowie in Geschäftsliegenschaften an zentralen Lagen. Seit seiner Lancierung im November 2015 habe er eine annualisierte Performance (Kursentwicklung und Ausschüttungen) von 6,04 Prozent verzeichnet.