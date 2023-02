Die Nachfrage nach Büroflächen beurteilt PSP in den Wirtschaftszentren Zürich und Genf anhaltend hoch. Zudem nehme das Angebot tendenziell eher ab. Dies spricht für die überwiegend an Toplagen gelegenen Liegenschaften von PSP. Der Konzern will den Fokus weiterhin auf die Optimierung des bestehenden Portfolios legen. Akquisitionen würden nur sehr selektiv getätigt.