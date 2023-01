Der Baukonzern Implenia hat in Norwegen einen weiteren Grossauftrag an Land gezogen. Die staatliche norwegische Strassenverwaltung hat das Projekt E03 Boknafjord-Tunnel an der norwegischen Westküste an Implenia und Stangeland Maskin vergeben, wie Implenia in einer Mitteilung von Freitagabend schreibt.

06.01.2023 19:03