Mit mehr als einer Viertelmillion bewirtschafteter Objekte in der Schweiz ist die Wincasa der "klare" Marktführer hierzulande, sagte Implenia-Chef André Wyss am Donnerstag an einer Telefonkonferenz. Vier von zehn dieser Objekte sind Mietwohnungen. "Für die Mieter ändert sich dadurch nichts", versicherte er.