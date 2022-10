Bei den Industrie-Firmen ist Autoneum gemäss der Studie am stärksten von der Energiekrise betroffen. Das Unternehmen erhält die maximale Punktzahl auf der Betroffenheitsskala. So erwartet das Unternehmen, dass sich der Anteil der Energiekosten an den laufenden Kosten im Jahresvergleich um einen Prozentpunkt auf neu fünf Prozent erhöhen wird. Da das Unternehmen vor allem kurzfristig auf Abruf produziert, lasse sich der Energiebedarf zudem nur schwierig vorhersagen und Produktionsverlagerungen seien nur im begrenzten Umfang möglich.