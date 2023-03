Dies strahlte am Mittwoch am Kapitalmarkt positiv auf den Sektor ab. Die im Dax notierte Infineon-Aktie stieg am Vormittag um mehr als sieben Prozent. In deren Sog erhöhte sich auch der Kurs von Wettbewerbern wie STMicro um knapp fünf Prozent, AMS-Osram gewannen mehr als drei Prozent und Elmos knapp zwei Prozent. Chipausrüster Aixtron legte um 2,7 Prozent zu. Die Micron-Aussagen zogen auch die Papiere von Siltronic um gut ein Prozent nach oben. Der Zulieferer macht knapp fünf Prozent des Umsatzes mit dem US-Konzern. Die Micron-Aktie hat am Dienstag nachbörslich bereits gut 1,1 Prozent gewonnen.