Der Halbleiterhersteller Infineon hat wegen einer robusten Geschäftsentwicklung in den Kernbereichen Automobil und Industrie die Prognose für das noch ein paar Tage laufende Quartal erhöht. Zudem blickt der Konzern optimistischer auf das gesamte Geschäftsjahr 2022/23, das am 30. September endet. Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres werde jetzt ein Umsatz von mehr als vier Milliarden Euro erwartet. Bislang hatte die Prognose bei rund 3,9 Milliarden Euro gelegen, wie das im Dax notierte Unternehmen am Dienstag nachbörslich mitteilte.

28.03.2023 19:06