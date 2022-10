Die Direktbank ING geht mit steigenden Sparzinsen wieder auf Kundenfang. "Wir werden als erste Grossbank in Deutschland die Tagesgeldzinsen für alle zurückbringen", kündigte ING-Deutschland-Chef Nick Jue am Donnerstag in Frankfurt an. Vom 6. Dezember werde die Bank Kundinnen und Kunden 0,3 Prozent auf Tagesgeld zahlen - "und zwar ohne Bedingungen".

06.10.2022 11:01