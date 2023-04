(Ausführliche Fassung) - Der Energiekonzern RWE hat zum Jahresauftakt einen Ergebnissprung hingelegt. Hintergrund seien vor allem höhere Erträge der internationalen Stromerzeugung im Segment Wasser/Biomasse/Gas, teilte der Konzern am Donnerstag überraschend in Essen mit. Der Ergebnistreiber zählt zum sogenannten Kerngeschäft von RWE, zu dem ausserdem der Energiehandel, sowie die Solar- und Windenergie gehören. Die RWE-Aktie führte am Vormittag mit einem Plus von zuletzt rund 3,5 Prozent das Feld der 40 Dax -Unternehmen an.

27.04.2023 12:37