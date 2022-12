(Update, mit Angaben zum Nachfolgeprozess und Analystenkommentar) - Beim Immobilienkonzern Intershop kommt es per 1. Oktober 2023 zu einem Führungswechsel. Der langjährige CEO Cyrill Schneuwly beendet seine Tätigkeit für die Intershop Gruppe per 30. September, wie Intershop am Donnerstag mitteilte.

22.12.2022 09:33