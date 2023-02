Am Bilanzstichtag umfasste das Portfolio 49 Liegenschaften inklusive Entwicklungs- und Promotionsliegenschaften. Der Wert des Immobilienportfolios betrug 1,39 Milliarden Franken. Die Leerstandsquote der Renditeliegenschaften stieg laut Mitteilung im Vorjahresvergleich um 0,8 Prozentpunkte auf 10,0 Prozent an. Im Vergleich zum Stand Mitte 2022 konnte die Quote um 0,6 Prozentpunkte reduziert werden. Das Gesamtportfolio wies per Ende 2022 mit 13,3 Prozent eine um 0,5 Prozentpunkte höhere Leerstandsquote als Ende 2021 aus.