Der Trend im Skisport zeige stark in Richtung Miete. Dieser Bereich wachse überproportional, während der Verkauf stagniere oder gar rückläufig ist, sagte der CEO von Intersport Schweiz. Der Mietanteil am Umsatz liege bei der Intersport-Schweiz-Gruppe mittlerweile bei 10 bis 15 Prozent, in Tourismus-Regionen sogar noch höher.