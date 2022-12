Die Immobiliengesellschaft Investis hat zwei neue Geschäftsleitungsmitglieder an Bord geholt. Per 1. Januar des kommenden Jahres übernimmt Aude-Sophie Vartzbed die Leitung des Segments Properties, wie Investis am Donnerstag mitteilte. Zudem ist Michael Stucki ebenfalls per 1. Januar zum Leiter des Segments Real Estate Services ernannt worden.

01.12.2022 19:04