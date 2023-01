Insgesamt floss 2022 Risikokapital in Höhe von 3,97 Milliarden Franken an Schweizer Startup-Firmen, knapp 30 Prozent mehr als im Jahr davor, wie dem am Donnerstag publizierten "Swiss Venture Capital Report" des Online-Portals Startupticker.ch und der Investorenvereinigung SECA zu entnehmen ist. Die Zahl der Finanzierungsrunden stieg mit einem Plus von knapp 8 Prozent auf 383 Runden etwas langsamer an.