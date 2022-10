(Ausführliche Fassung) - Es ist ein historisches Abkommen, das auch den Gaskunden in Europa zugutekommen könnte: Israels Sicherheitskabinett hat am Mittwoch nach jahrelangem Ringen eine Vereinbarung über die gemeinsame Seegrenze mit dem verfeindeten Libanon abgesegnet. Das Land will in dem umstrittenen Gebiet im Mittelmeer so bald wie möglich mit der Gasförderung beginnen.

12.10.2022 15:40