Der IT-Dienstleister Nagarro rechnet im laufenden Jahr mit einem geringeren Umsatzplus als bislang. Der Erlös dürfte nur noch auf 940 Millionen Euro steigen, teilte das im SDax notierte Unternehmen am Freitagabend nach Börsenschluss in München mit. Nagarro hatte sich bislang vorgenommen, nach einem Umsatz von 856 Millionen Euro in 2022 dieses Jahr die Milliardenmarke zu knacken. Die Aktie sackte vorbörslich deutlich ab. Die Zahlen zum ersten Quartal am Montagmorgen gaben der Aktie keine Unterstützung.

15.05.2023 08:42