Das italienische Schmuckimperium Morellato übernimmt die Hagener Juwelierkette Christ. Ziel sei es Europas Marktführer für Uhren und Schmuck zu werden, teilten die Unternehmen am Dienstag in einer gemeinsamen Erklärung mit. Der neue Schmuck- und Uhren-Riese kommt mit seinen mehr als 620 Ladengeschäften in Italien, Frankreich, Deutschland und Österreich sowie mehreren Online-Stores den Angaben zufolge auf einen Umsatz von fast 800 Millionen Euro.

17.01.2023 16:50