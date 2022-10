Die Industrieproduktion in Italien hat im August überraschend weiter zugelegt. Die Herstellung stieg zum Vormonat um 2,3 Prozent, wie das Statistikamt Istat am Dienstag in Rom mitteilte. Experten hatten im Schnitt mit einem leichten Rückgang um 0,1 Prozent gerechnet.

11.10.2022 10:32