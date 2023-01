Weniger verkaufte Covid-Impfungen und der starke Dollar haben den Pharma- und Konsumgüterkonzern Johnson & Johnson im Schlussquartal des vergangenen Jahres ausgebremst. Während das US-Geschäft anzog, musste der Konzern in seinen internationalen Märkten kräftige Einbussen verkraften. Auf die vollen zwölf Monate gesehen stieg der Konzernumsatz 2022 nur leicht im Vergleich zum Vorjahr auf knapp 95 Milliarden Dollar (rund 87 Mrd Euro), wie Johnson & Johnson am Dienstag in New Brunswick mitteilte. Portfolio- und Wechselkursbereinigt blieb der US-Hersteller damit hinter seinen bereits im Herbst gedämpften Wachstumsambitionen für 2022 zurück.

24.01.2023 14:13