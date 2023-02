Die Aktien des Vermögensverwalters Julius Bär stehen am Donnerstag nach einem zunächst schwachen Handelsstart deutlich im Plus. Die Privatbank hat mit ihren Zahlen für 2022 die Erwartungen am Markt übertroffen, wobei besonders die Neugeldzuflüsse hervorgehoben werden. Das Ausbleiben eines neuen Aktienrückkaufprogramms war grösstenteils erwartet worden.

02.02.2023 09:46