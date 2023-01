Die Zürcher Privatbankengruppe Julius Bär baut ihre Präsenz im Heimmarkt Schweiz weiter aus. So hat Claude Lüthi per Anfang 2023 die Leitung des neuen Teilmarkts Aargau und Solothurn übernommen, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Ausserdem wird Sepp Zellweger einen Bereich für die Beratung von gemeinnützigen Stiftungen aufbauen.

09.01.2023 09:29