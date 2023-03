In den vergangenen Monaten waren bereits Felipe Dexheimer, Eduardo Tabone und Lucas Rizzi und weitere Kundenberater zu Julius Bär Brasilien gestossen. Diese Neuverpflichtungen würden die Wachstumsambitionen in diesem Markt unterstreichen, heisst es in der Mitteilung. Der Vermögensverwalter ist bereits seit dem Jahr 2011 in Brasilien präsent.