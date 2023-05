Per Anfang Juni wird laut der Mitteilung André Giehl die Leitung eines lokalen Beraterteams für vermögende Kunden (High Net Worth Individuals HNWI) übernahmen. Er arbeitete zuvor laut den Angaben während rund 13 Jahren bei der Credit Suisse vornehmlich in Basel. Auf Anfang August wird zudem Salvatore Cuppuleri als Kundenberater in Basel starten, der zuvor ebenfalls bei der Credit Suisse und der mittlerweile in die CS integrierten Neuen Aargauer Bank (NAB) tätig war.