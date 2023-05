Per Ende April beliefen sich die verwalteten Vermögen (Assets under Management AuM) auf 429 Milliarden Franken gegenüber 424 Milliarden Franken per Ende 2022, wie die Zürcher Vermögensverwaltungsbank am Dienstag mitteilte. Dabei half auch die positive Entwicklung an den Finanzmärkten, die allerdings teilweise von einem negativen Währungseffekt ausgeglichen wurde, wie die Bank schreibt.