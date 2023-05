Der Vermögensverwalter Julius Bär hat Marcel Suhner zum Leiter des Geschäfts mit unabhängigen Vermögensverwaltern und Finanzberatern in der Deutschschweiz und im Tessin ernannt. Er übernimmt die Aufgabe per sofort, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst. Er wird Nachfolger von Michel Yigit, der zur LGT Bank Schweiz wechselt.

08.05.2023 10:42