Die neuen Dienstleistungen im Bereich Vermittlung werden von der Tochtergesellschaft Kuoni Mueller & Partner (KM & P) angeboten, wie Julius Bär am Donnerstag mitteilt. Die Bank bietet in Genf, laut eigenen Worten einem der wichtigsten Immobilienmärkte der Schweiz, bereits Hypotheken-Finanzierungen an.