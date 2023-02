Die Schaffung zusätzlicher Kapazitäten im Vorstand unterstreiche auch die künftigen Wachstumspläne der Bank in Deutschland, heisst es in der Mitteilung weiter. Die deutsche Julius Bär-Tochter ist neben dem Hauptsitz in Frankfurt am Main in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Kiel, Mannheim, München, Stuttgart und Würzburg mit Standorten vertreten.