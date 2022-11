Die verwalteten Vermögen erreichten per Ende Oktober 429 Milliarden Franken, nachdem sie per Ende Juni bei 428 Milliarden lagen. Die deutliche Verbesserung der Neugeldzuflüsse, die gegen Ende des ersten Halbjahres begonnen hatte, setzte sich von Juli bis Oktober 2022 fort, teilte die Zürcher Vermögensverwaltungsbank am Montag mit. Die Verbesserung habe sich in den vier Monaten gar verstärkt - trotz eines weiteren Abbaus von Fremdfinanzierungen durch Kunden.