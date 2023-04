Die Privatbank Julius Bär baut ihre Niederlassung in Rio de Janeiro mit einem neuen Team aus. Zum neuen Leiter der Filiale ist Olavo Pereira ernannt worden, der in den vergangenen zwölf Jahren die Niederlassung von Credit Suisse Hedging-Griffo in Rio geführt hatte, wie Julius Bär am Mittwoch mitteilte.

19.04.2023 11:45