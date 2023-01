Im Dezember 2022 seien in der Schweiz 8,5 Prozent mehr Stellen ausgeschrieben worden als im Vorjahr. Dabei hätten alle Region einen "starken Anstieg" an verzeichnen. Besonders stark sei die Nachfrage in der Zentralschweiz und der Nordwestschweiz mit einem Plus 17 bzw. 16 Prozent ausgefallen.