Die ausserordentliche Mitgliedschaft steht Organisationen offen, die von den Kantonalbanken gemeinsam geführt werden und eng mit ihnen verbunden sind, teilte der VSKB gleichentags in einem Communiqué mit. Ferner hat die Generalversammlung in Pratteln Alain Schmid per 24. Juli neu in den Verwaltungsrat gewählt. Schmid ist designierter CEO der Schaffhauser Kantonalbank.