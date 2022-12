Der Chef der Genfer Kantonalbank (BCGE) Blaise Goetschin ist neuer Vizepräsident des Verbands Schweizerischer Kantonalbanken (VSKB). Er wurde an der ausserordentlichen GV des VSKB im Bern am (gestrigen) Mittwoch einstimmig in dieses Amt gewählt, wie die BCGE am Donnerstag mitteilte.

01.12.2022 16:34